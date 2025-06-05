Астраханцы назвали самое любимое летнее блюдо

В регион пришла жара и рацион астраханцев закономерно сменился. «Щи-борщи» отошли на второй план. А что вышло на первый? Аналитики портала SuperJob решили узнать у наших земляков, какое блюдо летом по праву считается самым популярным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии