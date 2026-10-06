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Новости Липецка

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Спасатели Липецка вскрыли двери 390 раз с начала года

Спасатели Липецка вскрыли двери 390 раз с начала года

Только за сентябрь спасатели Липецка 51 раз вскрывали двери, среди случаев — дети, запертые в квартире, комнате или ванной, и родители на балконе.

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