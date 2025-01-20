Аналитик Хоса: Зеленский должен льстить Трампу либо капитулировать Путину

Украинский лидер Владимир Зеленский не может позволить себе враждебное отношение к избранному президенту США Дональду Трампу и должен попытаться привлечь его на свою сторону, поскольку в противном случае ему придется капитулировать перед Владимиром Путиным.
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