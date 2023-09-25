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Пеп не обеспокоен, что Родри не сыграет с «Арсеналом»: «Он будет готов к матчам после этого. Не переживайте»

Пеп не обеспокоен, что Родри не сыграет с «Арсеналом»: «Он будет готов к матчам после этого. Не переживайте»

Родри дисквалифицирован на три матча после прямой красной карточки, полученной в субботней игре против «Ноттингем Форест».

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