Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Стремление вложиться в резко подешевевшие акции назвали преждевременным

Стремление вложиться в резко подешевевшие акции назвали преждевременным

Рост фондового рынка России, который впервые за пять месяцев показал на прошлой неделе положительную динамику в том числе благодаря неожиданному снижению ключевой ставки ЦБ, пока не является устойчивой тенденцией, в связи с чем формирование портфелей на средне‑ и долгосрочный горизонт в стремлении заработать на резко подешевевших в последнее время бумагах является преждевременным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии