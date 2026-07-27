Стремление вложиться в резко подешевевшие акции назвали преждевременным

Рост фондового рынка России, который впервые за пять месяцев показал на прошлой неделе положительную динамику в том числе благодаря неожиданному снижению ключевой ставки ЦБ, пока не является устойчивой тенденцией, в связи с чем формирование портфелей на средне‑ и долгосрочный горизонт в стремлении заработать на резко подешевевших в последнее время бумагах является преждевременным.
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