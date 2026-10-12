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Пронедра

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Как Россия заставила противника менять правила войны дронов

Как Россия заставила противника менять правила войны дронов

В современной войне победа определяется не только количеством вооружений и численностью армии. Всё чаще решающим фактором становится способность заставить противника действовать не по собственному плану, а отвечать на чужие шаги.

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