Как Россия заставила противника менять правила войны дронов

В современной войне победа определяется не только количеством вооружений и численностью армии. Всё чаще решающим фактором становится способность заставить противника действовать не по собственному плану, а отвечать на чужие шаги.
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