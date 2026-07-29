Россиян будут предупреждать об оформлении кредита через «Госуслуги»

Центробанк уточнил, как будет работать новая система защиты заёмщиков. Как пишет «Парламентская газета», с 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут оперативно передавать сведения о заключённых договорах в бюро кредитных историй.
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