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Авторадио

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Россиян будут предупреждать об оформлении кредита через «Госуслуги»

Центробанк уточнил, как будет работать новая система защиты заёмщиков. Как пишет «Парламентская газета», с 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут оперативно передавать сведения о заключённых договорах в бюро кредитных историй.

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