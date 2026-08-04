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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вице-президент «Нью-Йорка» Герссон Росас покинул команду после 4 сезонов

Старший вице-президент по баскетбольным операциям «Никс» Герссон Росас ушел из организация, в которой провел четыре сезона.

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