Танк Т-90М «Прорыв»: самый умный боец в зоне СВО и его уникальные технологии

Танк Т-90М «Прорыв» признан самым умным в мире. Как заявили в «Ростехе», его передовая система управления огнем превосходит западные аналоги, обеспечивая эффективное поражение целей при изменяющихся условиях.
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