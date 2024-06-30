Великий шиитский Халифат Алидов. Что если переворот Аббасидов в Арабском халифате провалится

Святогор Князев

Грамотное пропагандистское клише! В халифате было так чудесно, справедливость и равноправие, все конфессии могли участвовать в управлении.... Как всё гламурно. А то что ИГИЛ казнил просто потому что не так веруешь в Аллаха, не поддерживаешь их власть, не носишь никаб - это другое..... Вопрос: Зачем русским история восточного средневекового мракобесия? Мусульмане этой громадной территории тоже верили и веруют в Аллаха, но живут в светском государстве, где мусульманин не избивает врача за то что он не признает никаб, и не убивает последователя другой веры, потому что тот ему не нравится. Нам истории радика\лов ни к чему. Потому что сегодня истории, а завтра будут требовать территории, после завтра власть халифа и шариат!