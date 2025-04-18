Минобороны РФ: в течение ночи силы ПВО сбили 56 украинских беспилотников

Пятьдесят шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевского режима уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи, сообщает министерство обороны России 18 апреля в своем Telegram-канале.
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