Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley Bank

Американский президент Джо Байден обсудил по телефону с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом варианты решения сложившейся ситуации вокруг банкротства Silicon Valley Bank (SVB), о чем стало известно 11 марта из сообщения Белого дома.
Американский президент Джо Байден обсудил по телефону с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом варианты решения сложившейся ситуации вокруг банкротства Silicon Valley Bank (SVB), о чем стало известно 11 марта из сообщения Белого дома.
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