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Очередной прием граждан пройдет в Общественном штабе по контролю за реализацией Программы реновации

Очередной прием граждан пройдет в Общественном штабе по контролю за реализацией Программы реновации

В Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации 16 апреля 2024 года состоится четвертый с начала текущего года прием граждан с участием представителей Департамента градостроительной политики города Москвы.

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