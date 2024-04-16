Очередной прием граждан пройдет в Общественном штабе по контролю за реализацией Программы реновации

В Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации 16 апреля 2024 года состоится четвертый с начала текущего года прием граждан с участием представителей Департамента градостроительной политики города Москвы.
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