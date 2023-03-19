В Магадане вынесен приговор обвиняемым в разбойном нападении

Ранним утром 5 августа 2022 года в дежурную часть городской полиции поступила информация о том, что на территорию базы, расположенной на улице Рыбозаводской, проникли двое неизвестных.
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