Какой кофе полезнее для здоровья: горячий или холодный

Рассказываем, какой температуры должен быть напиток, чтобы желудок сказал вам спасибо. фото: Getty ImagesЛатте и капучино со льдом, бамбл на апельсиновом или вишневом соке, эспрессо-тоник — летом все больше людей переходят на холодный кофе.
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