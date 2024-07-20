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Какой кофе полезнее для здоровья: горячий или холодный

Какой кофе полезнее для здоровья: горячий или холодный

Рассказываем, какой температуры должен быть напиток, чтобы желудок сказал вам спасибо. фото: Getty ImagesЛатте и капучино со льдом, бамбл на апельсиновом или вишневом соке, эспрессо-тоник — летом все больше людей переходят на холодный кофе.

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