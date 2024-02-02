Сочный морковный пирог из цельнозерновой муки с добавлением миндаля

Полезная и вкусная выпечка к чаю фото: Shutterstock/Fotodom.ru3 февраля в США отмечают день морковного торта, так почему бы и нам не перенять эту традицию? Морковные торты и пироги — любимое лакомство не только детей, но и взрослых.
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