В Москве арестовали бывшего подчиненного замминистра обороны Тимура Иванова

Басманный суд Москвы рассмотрел уголовное дело о растрате в отношении Антона Филатова, бывшего подчиненного заместителя министра обороны России Тимура Иванова, экс-руководителя нескольких подведомственных министерству компаний.
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