48 иностранцев выдворили за пределы страны за пять дней в Мангистау

Для обеспечения правопорядка, выявления правонарушений иностранцами, а также пресечения каналов незаконной миграции на территории Мангистауской области с 22 по 26 апреля текущего года полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант".
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