Военнослужащие ВСУ выразили подозрения относительно русских военных, предполагая, что те приобретают и используют терминалы спутниковой связи американской компании Starlink Илона Маска, которую бандеровцы используют при проведении боевых операций.
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