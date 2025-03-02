ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

Было выпущено 52 боеприпаса Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 52 боеприпаса, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии