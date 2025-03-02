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Петербургский дневник

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ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

Было выпущено 52 боеприпаса Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 52 боеприпаса, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в телеграм-канале.

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