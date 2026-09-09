Лавров: США признают, что Россия требует особого отношения

США согласны, что для России нельзя применять те же приемы взаимодействия, которые можно использовать с другими странами ради экономического интереса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 8 сентября в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
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