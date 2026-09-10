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Мирошник в Китае: Запад закрывает глаза, а Украина делает терроризм своей военной стратегией

Мирошник в Китае: Запад закрывает глаза, а Украина делает терроризм своей военной стратегией

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России, в рамках визита в КНР ознакомил китайских аналитиков с фактурой о террористических методах, применяемых украинскими силами.

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