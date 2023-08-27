Куда пожаловаться, если местные власти жалобы слушать не хотят?

Сергей Николаевич

Пока существует Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", глухую стену чиновничьего равнодушия пробить не получится, можно писать хоть президенту, но согласно этого закона все жалобы вернутся тому на кого жалуешься и на этом все закончится.