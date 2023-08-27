Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 811 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана
    дебилПригожинская сек...
  • vasilij kostin
    значит есть люди которые продолжат дело Пригожина.Кто они, главные ...
  • Vasily Golov
    Не могу понять.Вертолеты и Су-25 летают вдоль и поперек линии боев.Им не страшны ПВО ВСУ.Бомбардировщикам Есть ПВО дл...Фронтовая сводка ...

Куда пожаловаться, если местные власти жалобы слушать не хотят?

Куда пожаловаться, если местные власти жалобы слушать не хотят?

Хорошо известный вам блогер vdesyatke2 прислал мне свою историю общения с государством. Если коротко — vdesyatke2 пишет, что конкретно в его городе чиновники обращения граждан игнорируют.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Николаевич
Пока существует  Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации&quot;, глухую стену чиновничьего равнодушия пробить не получится,  можно писать хоть президенту, но согласно этого закона все жалобы вернутся тому на кого жалуешься и на этом все закончится.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх