Хорошо известный вам блогер vdesyatke2 прислал мне свою историю общения с государством. Если коротко — vdesyatke2 пишет, что конкретно в его городе чиновники обращения граждан игнорируют.
Куда пожаловаться, если местные власти жалобы слушать не хотят?
Комментарии
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Сергей Николаевич
Пока существует Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", глухую стену чиновничьего равнодушия пробить не получится, можно писать хоть президенту, но согласно этого закона все жалобы вернутся тому на кого жалуешься и на этом все закончится.
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