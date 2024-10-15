Новый жилой комплекс "Блоссом на Дуси Ковальчук" в центре Новосибирска

В Заельцовском районе Новосибирска появится новый жилой комплекс "Блоссом на Дуси Ковальчук". Этот проект предлагает своим будущим жителям не только высокий уровень комфорта, но и уникальную возможность совместить активную городскую жизнь со спокойным отдыхом в уютном уголке.
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