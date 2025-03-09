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Бастрыкин проверит новости о барнаульских водителях, заставляющих детей платить наличкой

Бастрыкин проверит новости о барнаульских водителях, заставляющих детей платить наличкой

Один из водителей угрожал школьнице физической расправой Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Барнауле.

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