Бастрыкин проверит новости о барнаульских водителях, заставляющих детей платить наличкой

Один из водителей угрожал школьнице физической расправой Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Барнауле.
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