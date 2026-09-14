Путин произвел фурор в Индии, европейские перевозчики в бешенстве, КНДР охватила «вспышка веселья»: что будет дальше

Европейские авиакомпании столкнулись с «нечестными условиями игры» после потери доступа к российскому небу, рукопожатие президента РФ Владимира Путина и бортпроводницы взорвало соцсети, в КНДР начался бум торговых центров и курортов при Ким Чен Ыне — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
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Новости позитивные, при этом трудно сказать когда откажутся от "формата организованных групп" для поездок туристов из России. Пока что для этого есть специально отведённые туристические места отдыха со спецобслуживанием, как было в СССР для интуристов.