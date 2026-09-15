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Новости Омска

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Подробная программа церемонии завтрашнего открытия набережной Тухачевского: •На малой сцене набережной с 18:30 до 19:30 - квартирник под фонарём с «Самылов Бэнд», с19:30 до 20:30 программу продолжит Алексей Царев.

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