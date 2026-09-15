Подробная программа церемонии завтрашнего открытия набережной Тухачевского: •На малой сцене набережной с 18:30 до 19:30 - квартирник под фонарём с «Самылов Бэнд», с19:30 до 20:30 программу продолжит Алексей Царев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым