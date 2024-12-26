Выборы президента на Украине могут обернуться концом государства, заявил экс-президент страны Петр Порошенко в интервью украинскому «5 каналу».
Порошенко заявил о риске потери Украины из-за президентских выборов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Выборы нужны,но боюсь другого претендента подкупят как и Зеленского,это бессмыслено! Посольство США надо из Украины убирать и Европы!
Ответить
16 час.
Eduard
Заткните дурака Порошенко!
Ответить
16 час.
Eduard
Зеленский самрзванец,вот его статут,а отговорка "несвоевременно" смехотворна.Лично Зе обещал войну прекратить убрав ВСУ с Донбасма,ну и где это?
Ответить
16 час.
Свежие комментарии