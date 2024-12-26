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Аргументы и Факты

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Порошенко заявил о риске потери Украины из-за президентских выборов

Порошенко заявил о риске потери Украины из-за президентских выборов

Выборы президента на Украине могут обернуться концом государства, заявил экс-президент страны Петр Порошенко в интервью украинскому «5 каналу».

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Комментарии
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Eduard
Выборы нужны,но боюсь другого претендента подкупят как и Зеленского,это бессмыслено! Посольство США надо из Украины убирать и Европы!
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16 час.
Eduard
Заткните дурака Порошенко!
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16 час.
Eduard
Зеленский самрзванец,вот его статут,а отговорка &quot;несвоевременно&quot; смехотворна.Лично Зе обещал войну прекратить убрав ВСУ с Донбасма,ну и где это?
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16 час.

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