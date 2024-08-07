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Царьград

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Пермский клуб Shake сменил название

Пермский клуб Shake сменил название

Теперь ночное заведение называется «Центр».Пермский клуб Shake изменил название на «Центр». Ночное заведение начнет свою работу под новым брендом уже 9 августа.

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