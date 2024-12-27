Показалось? 22 фото вещей, которые похожи на другие вещи

Иногда подсознание любит играть с нами в игры. Прекрасный пример тому — смешные оптические иллюзии, которые встречаются в повседневной жизни и заставляют напрягать мозги… Фотографии ниже, на первый взгляд, не представляют собой ничего интересного.
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