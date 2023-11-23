Израильские военные назвали причину задержания начальника больницы «Аль-Шифа»

Израильские военные подтвердили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала начальника больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа для допроса из-за доказательств того, что это учреждение использовалось в качестве центра управления и контроля радикального палестинского движения ХАМАС.
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