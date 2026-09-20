Кедми: Россия вынудит НАТО скукожиться до границ 1997 года

Военно-политический обозреватель Яков Кедми убеждён: завершение боевых действий на Украине не закроет фундаментальный спор между Россией и Североатлантическим альянсом.
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