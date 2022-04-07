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Скандал в семье Наташи Королевой: Людмила Порывай отписалась от Сергея Глушко в соцсетях после его слов о поддержке спецоперации на Украине, а он удалил тёщу из друзей

Скандал в семье Наташи Королевой: Людмила Порывай отписалась от Сергея Глушко в соцсетях после его слов о поддержке спецоперации на Украине, а он удалил тёщу из друзей

Недавно Сергей Глушко поддержал спецоперацию на Украине и пожелал победы российской армии. Эмоциональное заявление Тарзана привело его тёщу в замешательство.

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