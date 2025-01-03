Стеф Карри реализовал 8 из 8 бросков из-за дуги и набрал 30 очков в победной игре с «Филадельфией» (139:105)

Разыгрывающий «Голден Стэйт» стал самым результативным на площадке во встрече с «Сиксерс» (139:105). В его активе 30 очков, 10 передач и 6 подборов при 11 точных из 15 бросков с игры и 8 из 8 из-за дуги.