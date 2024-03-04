Национальная Медиа Группа запускает Экспериментальное Творческое Объединение для разработки дебютных проектов

Национальная Медиа Группа объявила о запуске Экспериментального Творческого Объединения (ЭТО) — лаборатории для разработки дебютных проектов для развлекательного и информационного сегментов вещания холдинга, онлайн-платформ, а также полнометражных фильмов для кинотеатрального проката.