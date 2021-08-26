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Включение Сирии в ОДКБ отвечает интересам России

МОСКВА, 27 августа 2021, Институт РУССТРАТ. Начальник Главного военно-политического управления Министерства обороны России Андрей Картаполов на днях заявил о возможности включения Сирии в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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