Последние публичные заявления избранного президента США Дональда Трампа противоречат антироссийской политике, которой в последние годы придерживались администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена и лидеры стран ЕС.
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