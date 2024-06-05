Новый способ утилизации полимерной тары помогает снизить количество вредных выбросов в атмосферу

В Омской области ученые из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали инновационный метод переработки полимерной тары, используемой для хранения нефтепродуктов в суровых условиях Северо-востока страны.
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