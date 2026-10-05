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Газета.ру

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США вывели все бомбардировщики B-1 с британской базы Фэрфорд

США вывели все бомбардировщики B-1 с британской базы Фэрфорд

 © Ryan C. Grossklag/Planetpix/Global Look Press США вывели все размещавшиеся на британской авиабазе Фэрфорд бомбардировщики B-1 после инцидента, который расследуется как возможная подготовка теракта.

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