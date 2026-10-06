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Регионы России

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Legend of YMIR объявляет масштабное обновление и праздничную регистрацию к первой годовщине

Legend of YMIR объявляет масштабное обновление и праздничную регистрацию к первой годовщине

Разработчики MMORPG Legend of YMIR объявили о подготовке крупного обновления, приуроченного к первой годовщине глобальной версии игры.

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