БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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О том, что случилось 1 июня: украинцы в терроризме и диверсионной деятельности явно поднаторели

О том, что случилось 1 июня: украинцы в терроризме и диверсионной деятельности явно поднаторели

Факт, конечно, ужасный, но отрицать его бессмысленно: за годы проведения специальной военной операции разного рода диверсии и террористические акты, организованные украинскими спецслужбами на территории России, стали делом привычным.

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