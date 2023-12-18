PR-специалисты считают, что влияют на результаты бизнеса

Почти все (97,1%) представителей сферы коммуникаций уверены, что работа PR влияет на результаты бизнеса, согласно данным системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics и сервиса журналистских запросов Pressfeed.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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