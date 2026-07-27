В США сочли дальнейшие удары в районе Ормузского пролива нецелесообразными — Axios

В США сочли дальнейшие удары в районе Ормузского пролива нецелесообразными, сообщает Axios. Глава CENTCOM адмирал Брэд Купер рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, заявив, что они «достигли предела своей эффективности».
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