Совфед России пригласит выступить перед сенаторами главу МИД, вице-премьера и глав Роспотребнадзора

Совфед России, как следует из перечня вопросов в рамках правительственного часа, позовёт для выступления перед сенаторами главу МИД Сергея Лаврова, вице-премьера Александра Новака и руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
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