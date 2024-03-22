У меня нет личного автомобиля. Каждый день пользуюсь общественным транспортом. И у меня нет ни капли веры господину Смаглюку.
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У меня нет личного автомобиля. Каждый день пользуюсь общественным транспортом. И у меня нет ни капли веры господину Смаглюку.