Мир в котором мы живём

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«Это реально дети!» – боевик «Правого сектора» в восторге от лагеря для гитлерюгенд

«Это реально дети!» – боевик «Правого сектора» в восторге от лагеря для гитлерюгенд

В отличие от нулевых, когда украинские националисты тренировали боевиков в полулегальных «таборах», сейчас, после майдана, даже у детей есть возможность отрабатывать военно-диверсионные навыки в официальных лагерях без материальных недостатков.

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