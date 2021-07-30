«Это реально дети!» – боевик «Правого сектора» в восторге от лагеря для гитлерюгенд

В отличие от нулевых, когда украинские националисты тренировали боевиков в полулегальных «таборах», сейчас, после майдана, даже у детей есть возможность отрабатывать военно-диверсионные навыки в официальных лагерях без материальных недостатков.
В отличие от нулевых, когда украинские националисты тренировали боевиков в полулегальных «таборах», сейчас, после майдана, даже у детей есть возможность отрабатывать военно-диверсионные навыки в официальных лагерях без материальных недостатков.
Свежие комментарии