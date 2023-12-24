Вучич обратился к нации на фоне беспорядков в Белграде

БЕЛГРАД, 24 декабря, ФедералПресс. Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации в связи с беспорядками перед зданием горсовета в Белграде, где протестующие требуют аннулировать результаты прошедших выборов, передает Politika.
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