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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг ATP. Де Минаур стал №7, Дрэйпер – №31, Берреттини поднялся на 30 строчек

Рейтинг ATP. Де Минаур стал №7, Дрэйпер – №31, Берреттини поднялся на 30 строчек

Чемпион Штутгарта Джек Дрэйпер тоже обновил личный рекорд, став 31-м, а финалист Маттео Берреттини поднялся на 30 строчек.

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