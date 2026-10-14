В Туапсинском районе суд постановил снести коттедж, купленный Оксаной Г. в сентябре 2022 года, несмотря на зарегистрированное право собственности и ранее вынесенное судебное решение о его признании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТВ Россия найдёт тех...
- T «Рыбарь»: в Крымс...
- Надежда Бабкина и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым