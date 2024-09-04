Исследование: большинство петербуржцев отрицательно относятся к ЕГЭ

Об этом рассказали аналитики SuperJob Петербуржцы с высшим образованием чаще поддерживают ту систему вступительных испытаний в вузы, по которой поступали сами: старшее поколение — вступительные экзамены, более молодые граждане — ЕГЭ, рассказали аналитики сервиса SuperJob со ссылкой на своей опрос.